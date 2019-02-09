مجهولون يضرمون النيران فى منزل رئيس برلمان فرنسا

أضرم مجهولون، النار، في منزل رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فرنسا، ريتشارد فيران.

وأدان "فيران" محاولة الاعتداء، التي وصفها بـ"العنيفة" على منزله الخاص في منطقة موتريف، معتبرا أنه عمل خطير دفعه لتقديم بلاغ.

ووفقا لصحيفة "لوفيجارو"، كان "ريتشارد" في منطقة ريين، مع رئيس الوزراء؛ لتوقيع مواثيق وعقود عمل، إلا أن أحد جيرانه لاحظ تعرض منزل "فيران" لحريق متعمد.

ولم تستبعد الجمعية الوطنية، في بيانها، فرضية العمل الإجرامي.