فنانة خليجية تثير الجدل بفستانها الجريء وصورها بوضعيات مخلة بالآداب‎

أثارت الفنانة الكويتية ​مونيا​ الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها بإطلالة مثيرة أغضبت بها متابعيها.

وقد تداول رواد هذه الوسائل مجموعة صور للفنانة الكويتية بدت فيها بملابس كاشفة ووضعيات اعتبرها الكثير من هؤلاء مخلة بالحياء.

وأشارت بعض التعليقات إلى سمنتها فيما استعاد بعض المتابعين تصريحات أدلت بها الفنانة خلال حلولها ضيفة على أحد البرامج.

كما وأن مونيا نشرت على إحدى صفحاتها الخاصة فيديو ظهرت فيه بالإطلالة نفسها وبدت وهي تقوم بحركات دلع لافتة.