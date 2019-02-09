تأجيل محادثات إتفاق تبادل الأسرى في اليمن إلى الأسبوع المقبل

ذكرت مصادر يمنية أن ممثلين عن الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي قرروا تأجيل محادثات إتفاق تبادل الأسرى إلى الأسبوع المقبل. وكانت لجنة إتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن بإشراف أممي عقدت إجتماعات في العاصمة الأردنية عمان وضمت وفدي الحوثيين والحكومة الشرعية لبحث الخطوات التي تم إتخاذها حتى الآن لتطبيق إتفاق تبادل الأسرى.

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