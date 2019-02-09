بالصور.. تركى آل الشيخ يوقع مذكرات تفاهم مع شركات إنتاج مسرحى وحفلات

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وقع المستشار تركى آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عدداً من مذكرات التفاهم التى من شأنها تدعيم القطاع الترفيهي في المملكة.
وتشتمل على إقامة مسرحيات وعروض سينمائية وحفلات غنائية، وذلك خلال زيارته التي بدأها يوم أمس إلى القاهرة.
وفى هذا الصدد، وقع مع شركة للإنتاج الفني والمسرحى، لتقديم ستة عروض لمسرحية "الملك لير" من بطولة الفنانين القديرين يحيى الفخراني وفاروق الفيشاوي، في مناطق مختلفة داخل المملكة وأبرم اتفاق مع شركة "العدل جروب" فجاء التوقيع مع المنتج جمال العدل لتقديم ستة عروض مسرحية مخصصة للعائلات للفنانة شريهان التى عادت إلى المسرح بعد توقف دام أكثر من 30 عاماً.
ووقع تركي آل الشيخ مذكرة تفاهم مع المخرج والمنتج رامي إمام تم الاتفاق خلالها على أن يكون هناك ظهور خاص للفنان القدير عادل إمام كضيف شرف بعمل فني من إنتاج الشركة.
كما تم التوقيع مع شركة لإنتاج العديد من الأفلام بمشاركة فنانين مصريين وعرب وسعوديين تكون عروضها الأولى في السعودية وأجرى التوقيع مع الكاتبين أمير طعيمة وأيمن بهجت قمر لكتابة وتأليف نصوص مسرحية من أجل تقديم عدد من المسرحيات الغنائية الدرامية لإحياء التراث المسرحي.
وعلى صعيد الحفلات الغنائية، وقع المستشار تركي آل الشيخ على مذكرات تفاهم مع الفنانين هاني شاكر وعمرو دياب ومحمد حماقي، لإقامة حفلات غنائية في أماكن مختلفة داخل المملكة وأجرى التوقيع مع المنتج محسن جابر ممثلاً عن شركة ستارز للإنتاج والتوزيع الفني والإعلامي تقوم فيها الهيئة العامة للترفيه بإنتاج مسرحيات فنية باستخدام الحقوق الخاصة بالمصنفات الفنية لعمالقة الغناء المصري، أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ.
كما تم التوقيع مع وليد منصور لتقديم حفلات غنائية ضمن فعالية "مهرجان الشعبيات – ليالي المحروسة"، يشارك فيها الفنانين حكيم، أوكا وارتيجا، حماده هلال، احمد شيبه، عدويه، سعد الصغير، مصطفي حجاج، محمود الليثي، دياب، وعبد الباسط حمودة.
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