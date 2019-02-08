التحالف العربي يصدر 27 تصريحاً لسفن تحمل مساعدات متوجهة للموانئ اليمنية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة، عن أنه إصدار 27 تصريحاً لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مواداً أساسية وغذائية ومشتقات نفطية، مبيناً أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لا تزال مستمرة في تعطيل دخول 5 سفن لميناء الحديدة منذ 18 يوماً.
وأضاف التحالف، وفق ما ذكرته صحيفة "الرياض" السعودية، أن ميناء الصليف اليمني لا يزال خالياً من السفن منذ 3 أسابيع.
وأوضح التحالف، أنه قام بإصدار 29 تصريحاً جوياً و6 تصاريح برية و127 تصريحاً لحماية القوافل، مشيراً إلى أن إجمالي التصاريح الممنوحة خلال 4 أيام بلغت 189 تصريحاً.
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