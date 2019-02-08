سوريا.. خروج دفعة جديدة من النازحين من آخر معاقل داعش

خرجت دفعة جديدة من النازحين من عدة جنسيات اليوم من المعقل الأخير لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة دير الزور السورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتتكون المجموعة مما لا يقل عن 12 رجلاً وأربع نساء، وهن بحسب المرصد زوجات لأحد عناصر داعش من عدة جنسيات، بينهم روسية وأوزبكية، فضلاً عن العديد من الأطفال.

ولم يوضح المرصد ما إذا كان الرجال مدنيين أو مقاتلين بتنظيم داعش.

وهذه هي أول دفعة نازحين تخرج منذ الأربعاء الماضي، من تلك المنطقة التي يسيطر عليها الجهاديون، وهي منطقة تبلغ مساحتها نحو أربعة كيلومترات 4 شرق نهر الفرات، قرب الحدود العراقية.

ووفقاً لآخر إحصائيات المرصد، فإن 37 ألفاً و101 شخصاً خرجوا منذ هذه المنطقة منذ السادس من فبراير.

وتقوم قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف من الميليشيات الكردية، بهجوم ضد آخر معاقل داعش منذ سبتمبر الماضي، بدعم قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تقدمت الميليشيات الكردية في حملتها مستعيدة تقريباً كل الأراضي المتبقية في أيدي الجهاديين بمحافظة دير الزور السورية.

ويأتي هذا التقدم رغم بدء انسحاب ألفين جندي أمريكي من سوريا والذي تم الإعلان عنه في 19 ديسمبر من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.