قطر ترد على السعودية بعنف في التنظيم المشترك لكأس العالم: عشم إبليس في الجنة!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: رد مسؤول إعلامي قطري بوزارة الخارجية بشدة على تغريدة حادة لمسؤول إعلامي سعودي انتقد فيها الدوحة لعدم قبولها مشاركة جيرانها لها في تنظيم كأس العالم الذي ستستضيفه عام 2022 .

وكان الكاتب والإعلامي السعودي والمدير العام لقناة العربية، عبد الرحمن الراشد، قد قال في تغريدته إن قطر تستكثر مشاركة جيرانها لها في مونديال 2022، مشيرا فيما يبدو إلى تصريح رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو الشهر الماضي أثناء وجوده في الإمارات بأن الفيفا يبحث في إمكانية أن تساعد دول خليجية قطر في استضافة مباريات كأس العالم.

الرد القطري الغاضب والعنيف على هذه التغريدة جاء على لسان أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية في هذا البلد، وورد فيه بلهجة حاسمة “بالنسبة للتنظيم المشترك هذا عشم ابليس بالجنة”.

وقبل هذه العبارة تساءل وأجاب المسؤول الإعلامي القطري بوزارة الخارجية في جملتين حادتين قالتا: “أي جيران؟ جيران الغدر والخسة”. روسيا اليوم

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