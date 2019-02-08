رئيس الجمهورية: رفضتُ طلباً لإيقاف برنامج (أغاني وأغاني).!

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
انتقد رئيس الجمهورية جهات قال إنها تمارس التضييق على الشباب، مستشهداً بأن بعض المتشددين قدموا إليه لإيقاف برنامج (أغاني وأغاني)، مبيناً أنه أبلغهم أن البرنامج يحافظ على الإرث السوداني، وأشاد به وأبلغهم أن يتركوا قرار الإيقاف أو الإلغاء للمشاهد، وتابع: حتى إذا تم إيقاف (أغاني وأغاني) فإن الشباب سوف يذهبون لمشاهدة قنوات أخرى والخيار هنا للمتلقي بدون أي وصاية من أي جهة.
وكشف الرئيس في لقائه بقادة أجهزة الإعلام حسب صحيفة المجهر أمس الأول (الأربعاء) أن ألأحد الشيوخ سأله: (بتعرف نانسي عجرم) وعندما أبلغه أنه لا يعرفها، قال له الشيخ: دي بتقدم أكعب من أغاني وأغاني.
وحرص الرئيس على الإشادة بالبرنامج وربط الشباب بالغناء السوداني والمحافظة على الموروثات.
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