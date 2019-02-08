المطرب محمد بشير (الدولي) يلغي حفل (عيد الحب)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ألغى الفنان الشاب محمد بشير الدولي حفله المزمع قيامه في عيد الحب القادم الموافق الرابع عشر من الشهر الجاري، وأبلغ الدولي الشركة المنظمة اعتذاره رسمياً عن الحفل دون أن يذكر أسباباً واضحة لذلك الإلغاء المفاجئ.

من جانبهم عبر عدد كبير من معجبي الفنان الشاب عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، عن استيائهم الشديد من ذلك القرار المفاجئ، بينما أكد آخرون أن قرار الدولي ربما جاء نسبة للأوضاع التي تشهدها البلاد.

وذكر آخرون حسب صحيفة المجهر، أن السبب الحقيقي خلف إلغاء الحفل هو اتفاق الفنان الشاب مع إحدى الجاليات السودانية لإحياء حفل لهم في ذات التاريخ بإحدى الدول الخليجية.

بالمقابل، لم يتم الإعلان حتى الآن عن حفلات عيد الحب كما جرت العادة خلال السنوات الماضية، حيث لم يحسم عدد كبير من الفنانين الشباب موقفهم من المشاركة أو عدمها.

يشار إلى أن هناك حالة تخوف عام للفنانين الشباب من الظهور في المسارح الجماهيرية وذلك بسبب الأوضاع العامة بالبلاد.