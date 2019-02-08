النجم الساحلي ينتظر الفائز من لقاء المريخ والمولودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اتزع فريق النجم الساحلي التونسي، اليوم الجمعة، بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، رغم سقوطه المفاجئ أمام ضيفه الرجاء المغربي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على الملعب الأوليمبي بسوسة، ضمن منافسات دور الـ8 للبطولة العربية.

واستفاد الفريق الساحلي من الفوز خارج القواعد على النادي البيضاوي، بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب، ليؤمن العبور إلى المحطة قبل الختامية للبطولة العربية.

ومنح المخضرم محسن ياجور الفريق الضيف هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، إلا أنه لم يكن كافياً لأبناء الفرنسي باتريس كارتيرون للعودة إلى أجواء البطولة. وينتظر النجم الفائز من مباراة المريخ ومولودية الجزائر حيث يلتقيان في السادس عشر من فبراير الحالي في لقاء الإياب بإم درمان بعد أن انتهى لقاء الذهاب في الجزائر بالتعادل السلبي.