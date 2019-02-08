الدولار يسجّل 65,5 جنيه في السوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أبقت آلية صناع السوق على سعرها المعلن (47,5) جنيه للدولار بالمصارف التجارية والصرافات، مبينة أن الاجتماع استعرض أسعار صرف العملات داخل وخارج البلاد، فضلاً عن الذهب والمحاصيل، فيما واصل سعر الدولار الارتفاع أمس الخميس مسجلاً 65,5 جنيه في السوق الموازي.

وأوضح سراج الناطق الرسمي باسم الآلية، عبد الحميد عبد الباقى في تصريح لـ”المركز السوداني للخدمات الصحفية” أمس، أن الأسعار المُعلنة لتحديد سعر الصرف مجزية، مشيراً إلى أن عائدات الصادر تسير بصورة ممتازة حسب ما هو معلن.

وأكد سراج أن الآلية تعمل على إعلان السعر وفق آلية العرض والطلب، لكبح جماح السوق السوداء والحد من المضاربات في أسعار العملة .

وفي السوق الموازي ارتفع سعر الدولار إلى 65,5 جنيه مقابل الشراء، وأكد متعاملون في السوق تحدثوا لـ(الصيحة) أن سعر الدولار خلال الأسبوع المنصرم كان مستقراً عند 63 جنيهاً، إلا أنه ومع بداية الأسبوع الحالي شهد طلباً كبيرًا حتم رفع السعر