الدرديري يلتقي وزير الخارجية الصيني شان زياو دونج

أكد الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية خصوصية وعمق العلاقات بين السودان وجمهورية الصين الشعبية.

وأوضح وزير الخارجية في تصريح صحفي عقب لقائه اليوم مساعد وزير الخارجية الصيني السيد شان زياو دونج ، مسار العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في كافة المجالات .

وهنأ السيد وزير الخارجية المسؤول الصيني بمناسبة العام الصيني الجديد والذي يتزامن مع الذكري الستين لإقامة العلاقات السودانية الصينية، مؤكدا أن العلاقات قد قطعت شوطا كبيرا من النمو والتطور خلال هذه السنوات.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري والاستثمارات الصينية في السودان يؤكد عمق ومتانة هذه العلاقات ونموها المطرد ومضيها بخطوات واثقة الي الامام.



وأشار الي أن اللقاء تطرق لدور الشركة الوطنية للاستثمارات النفطية وجهودها لتطوير قطاع النفط في السودان، مشيرا الي تطلع السودان الي المزيد من الاستثمارات الصينية في مجالات النفط والزراعة والتعدين.

وقال إن الصين هي الشريك الاقتصادي الأول للسودان الذي يأمل في المزيد من تعاونها في مجال الاستثمار الاقتصادي.

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وعلى الصعيد السياسي أوضح د. الدرديري ان هناك تنسيق وثيق بين البلدين في المحافل الدولية وبشكل خاص الامم المتحدة، وان السودان يعول كثيرا علي دور الصين الداعم له في كافة المجالات، خاصة وأن السودان ظل يلعب دورا رائدا ومحوريا في تحقيق وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الأفريقية.



وفيما يتعلق بدولة جنوب السودان، أكد وزير الخارجية للمسؤول الصيني استعداد وحرص السودان علي الأمن والاستقرار في دولة الجنوب، مشيرا الي تكامل الادوار بين دولتي السودان وجنوب السودان والصين كشريك للبلدين في هذا المجال. وقال ان الظروف الاقتصادية التي مر بها السودان وانخفاض عائدات النفط أثر على التزاماته تجاه الشركة الوطنية الصينية للنفط.



من جانبه أكد مساعد وزير الخارجية الصيني حرص واستعداد بلاده لتعزيز علاقتها مع السودان ودفعها الي مستويات متطورة في كافة المجالات وبصفة خاص الاستثمارات النفطية.