وزير المالية بشمال دارفور تتعهد بحل كافة المشكلات المالية

أكدت وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية شمال دارفور، آمنة هارون أحمد، حرص الوزارة على سداد استحقاقات العاملين بالولاية بصفة عامة والعاملين بالتعليم بصفة خاصة ووعدت بحل كافة المشكلات التي تقع في إطار اختصاصات وزارة المالية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم مع الهيئة النقابية لعمال التعليم بالولاية برئاسة الطيب ادريس عطا الباري إدريس بحضور المدير العام لوزارة المالية بالإنابة محمد موسى ومدير ادارة تعويضات العاملين ومدير ديوان شئون الخدمة.