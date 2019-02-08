وزير المالية بشمال دارفور تتعهد بحل كافة المشكلات المالية

أكدت وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية شمال دارفور، آمنة هارون أحمد، حرص الوزارة على سداد استحقاقات العاملين بالولاية بصفة عامة والعاملين بالتعليم بصفة خاصة ووعدت بحل كافة المشكلات التي تقع في إطار اختصاصات وزارة المالية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم مع الهيئة النقابية لعمال التعليم بالولاية برئاسة الطيب ادريس عطا الباري إدريس بحضور المدير العام لوزارة المالية بالإنابة محمد موسى ومدير ادارة تعويضات العاملين ومدير ديوان شئون الخدمة.
وتطرق الاجتماع بالنقاش إلى جملة من القضايا المتعلقة بحقوق العاملين من بينها الترقيات إلى الدرجات القيادية وفروقات الترقيات بالإضافة لمتأخرات ٢٠١٧ الخاصة بقطاع التعليم وتنشيط الجمعيات التعاونية بمحليات الولاية المختلفة.
وأكدت وزير المالية على أنها ستقوم بمناقشة بعض القضايا مع والي الولاية ورفعها إلى مجلس الوزراء.
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