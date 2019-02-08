وزير مالية نهر النيل يوصي بتحسينات الاجور

يذكر بان وزارة المالية بالولاية ظلت تبادر بتطبيق وتنفيذ كافة المنشورات الخاصة بتحسين المرتبات في اطار انحيازها الي ذوي الدخل المحدود من العاملين وستسهم هذه الخطوة في تخفيف المعاناة وتقليل حدة الاثار الاقتصادية.
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