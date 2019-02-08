وزير مالية نهر النيل يوصي بتحسينات الاجور

وجه وزير المالية والقوي العاملة بولاية نهر النيل عثمان احمد يعقوب بتكملة الفرق الخاص بعلاوة العاملين الناتجة من تطبيق منشور تحسينات الاجور الجديد وذلك عن شهر يناير من العام الحالي علي ان يتم الصرف اعتبارا من يوم بعد غد الاحد بجميع الوحدات التابعة للولاية

يذكر بان وزارة المالية بالولاية ظلت تبادر بتطبيق وتنفيذ كافة المنشورات الخاصة بتحسين المرتبات في اطار انحيازها الي ذوي الدخل المحدود من العاملين وستسهم هذه الخطوة في تخفيف المعاناة وتقليل حدة الاثار الاقتصادية.