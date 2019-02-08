أول صدمة لرونالدو بعد احتفاله بعيد ميلاده

أعلنت دولوريس أفييرو، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، أنها تعاني من سرطان الثدي مجددًا.

وقالت أفييرو، صاحبة الـ 64 عامًا، في تصريحات نقلتها قناة كواترو "لا أحد يعلم بتفاصيل العملية الثانية التي خضعت لها في مدريد، من أجل التعافي من سرطان الثدي".

وتابعت والدة رونالدو "أتلقى حاليا العلاج الإشعاعي، أنا أقاتل من أجل الحياة".

وفي سنة 2007، تم تشخيص المرض الخبيث لأول مرة، لدى والدة مهاجم يوفنتوس، حيث أجرت عملية جراحية من أجل التخلص من هذا المرض.

ولم تفوت الأم، الفرصة للدفاع عن ابنها في قضية اتهامه باغتصاب عارضة الأزياء كاثرين مايورجا في لاس فيجاس خلال عام 2009.

تأتي هذه الأخبار خلال فترة احتفال رونالدو بعيد ميلاده الـ 34، وهو الأول له في إيطاليا بعد انتقاله إلى يوفنتوس بداية الموسم الجاري، بعد 9 سنوات قضاها في ريال مدريد.