وأعرب نشطاء من شباب الإخوان ومذيعيهم، الموالين للجماعة عبر حساباتهم تويتر، عن غضبهم مما جرى للشاب الإخواني، معربين عن خشيتهم من تكرار الأمر مع آخرين، خاصة بعدما تردد عن ترحيل شاب آخر قبل يومين للقاهرة.
وهاجم شباب الجماعة قادتهم واتهموهم بالانحياز والعنصرية، مؤكدين أنهم يتدخلون فقط لحماية أنصارهم المقربين، والعناصر الأساسية بصفوف الجماعة، فيما اتهم آخرون النظام التركي بالتواطؤ والاختراق وبدء تصفية العناصر التي لا تتبع الجماعة بشكل رسمي.
وانهالت الاتهامات على القيادي بالجماعة، مختار العشري، حيث حمله شباب وأعضاء الإخوان المسئولية الكاملة عن ترحيل الشاب، لكونه أول من تلقى الاتصال باحتجازه في المطار وإبلاغه للمسئولين الأتراك أنه لا ينتمي للإخوان ولذلك تم ترحيله.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تسليم تركيا مطلوبا لمصر.. شباب الإخوان يشنون حملة هجومية على قادتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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