نعمان: أردوغان طلب من "بوتين" التصالح مع مصر مقابل تسليم الأخوان

أشار حاتم نعمان رئيس الجبهة الوطنية العربية، إلي أن رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، طلب من فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، الوساطة للصلح مع مصر مقابل تسليم كل قيادات جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية الملاحقين قضائيا، ووقف دعم وبث عددا من قنوات التنظيم الدولي في إسطنبول، ووقف دعم فجر ليبيا الجناح الممثل للجماعة الإرهابية بالسلاح، ووقف دعم جبهة النصرة وتنظيم الدولة في سوريا.
وأكد "نعمان"، أن تركيا تسعى للانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط بعد ردعها من القوات البحرية المصرية والإيطالية عندما حاولت التعرض لشركة إيني الإيطالية، وهي تنقب عن الغاز، موضحا أن كل دولة تبحث عن مصالحها ومصالح مواطنيها على حساب كل شيء.
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