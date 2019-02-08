الدعم السريع تتكفل بدعم وتأهيل دور المايقوما لفاقدي السند

أعلنت قيادة قوات الدعم السريع تكفلها بدعم وتأهيل دور المايقوما لفاقدي السند وتعهدت بتبني علاج جميع الحالات المستعصية والعاهات المستديمة للأطفال.

وأكد قائد ثاني قوات الدعم السريع اللواء عصام فضيلي جاهزية قواته لتبني علاج كل الحالات المستعصية والعاهات المستديمة للأطفال بجانب توفير حضانات كاملة لمراكز اليتامى وصيانة وتأهيل المباني.وأوضح فضيلي مخاطبته القافلة الإنسانية التي سيرتها قوات الدعم السريع أنها تأي في إطار المسؤولية الاجتماعية للدعم السريع واشار إلى انها بمبادرة من قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو إلى دور حماية الأطفال ودار المستقبل للفتيات ونوه الي إنها تحتوي على مواد غذائية وصحية ومستهلكات طبية ومستلزمات واحتياجات الأطفال.

من جهته عبر مدير وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم الدكتور معتصم السيد عثمان عن شكره وتقديره للجهد الإنساني والاجتماعي الذي تضطلع به قوات الدعم السريع تجاه الشرائح المستهدفة.