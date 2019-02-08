تقرير: اكتشاف متطرفين ويمينيين بصفوف الجيش الألماني في 2018

تم الكشف عن وجود سبعة متطرفين في صفوف الجيش الألماني في العام الماضي، وفقا لما ذكره تقرير إعلامي صدر اليوم الجمعة في ألمانيا.

وقالت صحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الصادرة اليوم استنادا إلى إحصائية للاستخبارات العسكرية (إم ايه دي)، أن المتطرفين الذين تم الكشف عنهم هم أربعة متطرفين يمينيين وثلاثة إسلاميين وتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم، وأضافت أن غالبيتهم غادروا الجيش.

وحسب تقرير (فونكه)، فإن الاستخبارات العسكرية سجلت في العام الماضي 270 حالة اشتباه في مجال التطرف اليميني، وكان عدد هذه الحالات في العام 2017 وصل إلى 379 حالة.

في المقابل ارتفعت حالات الاشتباه فيما يتعلق بالتطرف الإسلامي، إذ ارتفع عدد هذه الحالات من 46 حالة في 2017 إلى 50 في 2018.

وأوضح التقرير أن عدد حالات الأشخاص الرافضين للانضباط النظامي داخل الجيش ارتفع من 20 فردا في 2017 إلى 36 فردا في 2018، كما انخفضت حالات الاشتباه الخاصة بالمتطرفين اليساريين في الجيش من 12 فردا إلى فردين فقط.

وتابع التقرير أن حالات الاشتباه في وجود أشخاص في صفوف الجيش يبغضون الأجانب، ارتفعت من 22 حالة في 2017 إلى 35 حالة في 2018.

يذكر أن جهاز الاستخبارات العسكرية هو أصغر جهاز استخباراتي في ألمانيا، ومن بين مهامه الداخلية منع التجسس والتخريب داخل الجيش بالإضافة إلى البحث عن التوجهات والأنشطة المتطرفة بين جنود الجيش.