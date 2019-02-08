ذكر مسؤول اليوم الجمعة أن تمساحين قتلا شخصين، بينما كانا يصطادان في منطقتين منفصلتين في إقليم مالوكو الإندونيسي.
وقال سيتو بوروانتو، المسؤول بهيئة الحفاظ على الطبيعة في الإقليم إن صيادا توفي بعد أن عض تمساح ماء مالح ساقه، قبالة سواحل جزر تانيمبار أمس الخميس.
وأضاف "لم يترك التمساح ضحيته تفلت حتى أصابه صياد آخر بسهم"، متابعًا: "لسوء الحظ توفي الضحية نظرا لأنه فقد الكثير من الدم".
وفي حادث منفصل في نفس اليوم، تم العثور على جثة رجل بعد أن جره تمساح أثناء صيده في نهر بإقليم مالوكو وسط البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر تمساحان يقتلان صيادين اثنين في إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.