صلف وقهر.. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ظللتُ أتابع الأزمة الفنزولية منذ نشوبها، والغيظ يملأ جوانحي ويفيض من سفور التدخل الأمريكي في الشأن الداخلي لتلك الدولة التي تشبهنا في كل شيء حتى في طريقة الحشود ومواكب (النُصرة) التي تُصنع للرد على مسيرات المعارضة.. ورغم أن غريزة الكتابة تلحُ عليّ كي أتناول موضوع الأزمة الفنزولية في كل لحظة، إلا أن الأحداث المُرعبة والمؤلمة في بلادنا لم تترك لي خياراً غير الإبحار في (بِرَك) أزماتنا الآسنة والانكفاء على محيطنا المضطرب، حتى لا ينطبق علينا المثل (باب النجّار مُخلّع).

منطق غريب ذاك الذي يدفع به الرئيس الأمريكي ترامب، لتبرير عملية حشر أنفه في الشأن الفنزولي ومطالبة الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو بالتنحي وتهديده بالتدخل العسكري لانتزاعه من السلطة بحجة إعادة الديمقراطية في فنزويلا، والأغرب منه موقف الاتحاد الأوربي الذي أعطى مادور مهلة للتنحي، وفي غمرة استنكاري للصلف الأمريكي أعجبني حد الفخر موقف الرئيس التركي (أوردغان) وهو يوجه خطابه لترامب: (فنزويلا ليست ولاية أمريكية حتى تطلب من رئيسها المنتخب التنحي).

صحيح أن الرئيس مادورو فاسد وحكومته فاسدة وفاشلة وحولت فنزويلا الدولة الغنية بالنفط إلى دولة تتصيّد المنح والهبات والمساعدات الدولية، وصحيح أيضاً أن رموز نظامها حامت حولهم شُبهات الفساد والاتجار بالمخدرات والبشر وغسل الأموال، وصحيح أيضاً أن نظامها فشل في إدارة موارد البلاد ورمى شعبها في يَمْ الفقر مكتوفاً، وكرّس السلطة والمال لدى الموالين له شأن كثير من الأنظمة الدكتاتورية في إفريقيا والبلاد العربية والإسلامية.. هذا كله صحيح، لكنه لا يعطي أمريكا ولا الاتحاد الأوربي الحق في تهديد رئيسها المنتخب بالتدخل العسكري وانتزاعه من السلطة وفرض رئيس غيره بالقوة، ففي هذا المحك سقط قناع الديمقراطية من وجه أمريكا والاتحاد الأوربي، وتساقطت أوراق التوت التي كانت تستر عورة أمريكا و (14) دولة أوروبية.. فكيف تقهر رئيساً منتخباً في بلاد غير بلادك وتجبره على التنحي، وتفرض آخر انتصاراً للديمقراطية.. (غيّرها و ولا شنو؟).

كنا سنقبل هذا التبرير إلى حد ما إذا كان مادورو وحده في العالم مَنْ يُجوع شعبه ويقتله… كنا سنتصالح إلى حدٍ ما مع هذا الصلف الأمريكي والانخداع الأوروبي إذا كان نظام الرجل وحده الذي أتى بانتخابات مزورة، وكنا سنجد العذر للرئيس الأمريكي ترامب ورؤساء (14) دولة أوروبية إذا كان النظام الفنزويلي وحده في العالم مَنْ فشل في إدارة موارد الدولة وحول بلاده إلى دولة فقيرة وشعبها عاطل، بعد أن وصلت فيها نسبة التضخم إلى رقم مخيف، وتهاوت عملاتها المحلية إلى الحضيض… مادورو ليس وحده في العالم من فشل نظامه في كبح الفساد والتضخم والاستغلال الأمثل للموارد، والمفارقة أن أمريكا تربطها علاقات استراتيجية متينة جداً مع أنظمة فاشلة وغير ديمقراطية.

إن الحقيقة المجردة التي تحِبُ أن تمشي عارية هي أن ترامب (عينو) على نفط فنزويلا، وليس كما ادعى إعادة الديمقراطية فيها، والحقيقة الأخرى هي أن ترامب نجح في خداع الاتحاد الأوروبي، وقد عزف على الوتر الذي يفزعه ويطربه في آن واحد وهو تعزيز الديمقراطية في فنزويلا.. اللهم هذا قسمي في ما أملك..

نبضة أخيرة ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.