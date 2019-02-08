كاااافر !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> أجمل تعبير عن الهم قول الشاعر:
لو كان هماً واحداً لكُفيته…ولكنه همٌ وثانٍ وثالثُ..
> وهذا ما يحدث لنا الآن ؛ همٌ… من فوقه هم… من تحته هم… من بين يديه هم..
> وليتها كانت هموماً ثلاثة كهموم الشاعر (المحظوظ)..
> فحيثما تلفت فثمة هموم تحيط بك من كل جانب..
> وكأنما ينقصنا همٌ إضافي ليأتي خطباء الجمعة فيزيدوننا غماً على هم..
> وإمام مسجد أتحفنا – الجمعة الفائتة – بهمٍّ طغى على همومنا..
> ولا أدري من أي عهد سحيق أتى (أهل الكهف) هؤلاء ليعتلوا منابر الوعظ..
> ولا أعني عهد الإسلام الأول… وإنما عهود (جاهلية) سابقة..
> جاهلية سياسية…وثقافية… واجتماعية…ودينية، تدين فيه الجماعة بالولاء للفرد..
> فيصبح هو ربهم الأعلى… وما يُريهم إلا ما يرى..
> يقول هذا القادم من غياهب التاريخ (لا ديمقراطية…والحاكمية لله وحده)..
> يا أخي ونعم بالله، ولكن هل سيحكمنا الله بنفسه؟!…والعياذ بالله..
> أم عبر ملائكته الأطهار؟!… ويستحيل هذا طبعاً..
> إذن لابد من حاكم بشري… أها، كيف يصل هذا الحاكم للسلطة؟!..
> مع ملاحظة أن هذا الإمام ذاته كان قد قطع بحرمة الخروج على الحاكم..
> قال إن الخروج على الحاكم (حرااامٌ)… وإن ظلم..
> فبالله عليكم ماذا فعلنا في دنيانا هذي – كسودانيين – لنُبتلى بكل هذه الهموم؟!..
> ونسيت أن أقول لكم شيئاً مهماً… أو (هماً) مهماً..
> هذا الإمام ينتسب إلى جماعة تشارك في السلطة الآن… وهي مبسوطة..
> طيب، هذه السلطة خرجت على حاكم قائم..
> فهل ذاك الخروج حلال – يا شيخنا – أم هو (حرااامٌ)؟!..
> فإن كان حلالاً فلم تحريم الخروج؟!… وإن كان حراماً فلم تقاسُم (الحرام)؟!..
> ثم إن هذه السلطة (الخارجة) تتبنى الديمقراطية الآن… ولو اسماً..
> فهي إذن – وفق فهم الإمام – حكومة (كاااافرة)..
> وجماعة الإمام أيضاً (كاااافرة) – وستدخل النار – لأنها تقاسم الكافرين السلطة..
> والشيء المحير إن عدو الديمقراطية هذا أستاذٌ جامعي..
> وما لم تكن هي جامعة (بابل) فإن إدارة الجامعة تقترف (حراااماً) بيناً..
> فلا يمكن لهذا الجهل أن يُدرَّس حتى في (تكية)..
> فهي دروس ضد العصر… وضد العقل… وضد الحضارة… وضد الدين نفسه..
> نعم… حتى ديننا الإسلامي علمنا كيف نختار الحاكم..
> فشورى السقيفة علمتنا أن نختار… لا أن نرضخ لمن اختار هو أن يحكمنا قسراً..
> وما حكم أبوبكر… وعمر… وعثمان… وعلي…. إلا بالشورى..
> والشورى هي الديمقراطية… اختيار الحاكم عن طريق التصويت الحر..
> فمن يُحلل – إذن – خروجاً ويُحرم آخر فهو (خااارج)..
> ومن يقبل مشاركة السلطة مع خارج فهو (منااافق)..
> ومن يكفر بشورية الدين فهو (كااافر !!).
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