جـــــنوب ليبيا والســــودان.. بقلم النور احمد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> تتجه أنظار الليبيين هذه الأيام إلى جنوب بلدهم الذي يشهد صراعاً مسلحاً في أغلب مناطقه، على الرغم من أن هذا الصراع والنزاع ليسا جديدين على هذه الرقعة الجغرافية مترامية الأطراف، إلا أنهما قد يكونان الأسوأ منذ سنوات، خصوصاً بعد دخول القوات القادمة من الشرق الليبي على خط الصراع، والذي ساهم في تأجيج الوضع، وزيادة تعقيد مسألة الجنوب المعقدة أصلاً.

> وتتحدث وسائل إعلام ليبية عن استغلال هذه القوات للتركيبة القبلية في الجنوب، محاولين الاستعانة بقبائل دون أخرى، واعدين إياها بالمساعدة على فرض سيطرتها على القبائل الأخرى.

> بالإضافة إلى استغلال الوضع المذري الناتج عن الإهمال الكبير الذي يعانيه هذا الإقليم، والذي أدّى إلى نزوح جماعي ملحوظ إلى الشمال، حيث يبحث المواطن عن الأمان، وعن متطلبات ضرورية اختفت تماماً من مناطقه.

> كما أدى هذا النزوح، وهذه الظروف، إلى وجود مليشيات أفريقية في هذه المنطقة، ووصل الأمر بها إلى سيطرتها على مناطق كثيرة داخل الجنوب الليبي، متحكّمة في تهريب الوقود والبضائع المدعومة والسلاح، وحتى الذهب المستخرج من مناجم بدائية في الجنوب، في مقابل إدخال الحيوانات الحية والهجرة غير الشرعية، وتهريب المجموعات المسلحة إلى المتصارعين في الداخل، والسطو على المصارف وسيارات النقل بين المدن.

> وقد صرّح الرائد أكرم البدري، أحد الضباط العسكريين في المنطقة، أن هناك مليشيات تشادية كثيرة في كل المناطق الواقعة جنوب أم الأرانب، وصولاً إلى الحدود التشادية، وسيؤدي استمرار هذا الوضع إلى تغيير ديموغرافي في المنطقة، خصوصاً في ظل هجرة سكان الجنوب إلى طرابلس.

> وعلى الرغم من أن الجنوب الليبي الذي يعتبر سلة غذاء للمجتمع الليبي، ومصدراً للطاقة والمياه، ومصدر رزقٍ لا ينضب لسكانه، إلا أنه لم يتم الاهتمام به، ولم يتم التفكير في إيجاد بيئة مستقرة من خلال الاستثمار وتوطين البرامج التنموية من كل الحكومات التي تعاقبت، والتي اتفقت جميعها على التدخل في فسيفساء مجتمعه المحتوى على قبائل كثيرة، منها أصيلة مستقرة، وأخرى راحلة وافدة لها امتدادات في الدول المجاورة.

> ولعل تحرك قوات الجنرال خليفة حفتر أخيراً يستهدف توسيع الجبهات القبلية الداعمة من الشرق إلى الغرب، كنوع من التمهيد لأية خطوة محتملة، حال قرّر ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة، أو على الأقل لفرض نفسه طرفاً قوياً يسيطر على مساحاتٍ شاسعةٍ، وبها حقول للنفط وتؤيده قبائل مختلفة ومتعدّدة، مستبقاً بذلك التجهيزات لعقد ما يُعرف بالمؤتمر الوطني الجامع، والذي ستكون القبيلة حاضرةً فيه بشكل رسمي، وبالتالي فإن استمالة أكبر ما يمكن من هذه القبائل ستكون بمثابة خطوةٍ مهمةٍ لتحشيد دعم قبلي مؤثر.

> وبذلك، يمكن القول إن الجميع، بمن فيهم المجتمع الدولي، يتاجر بهذه القضية، محاولاً أن يحقق مكاسبه الشخصية والإستراتيجية داخل هذه المساحة الجغرافية المهمة، والتي بالإضافة إلى أنها مصدر للغاز والنفط والماء، فهي تعتبر منطقة مهمةً، تربط دولاً عديدة تتشابك مصالحها، وتسعى إلى بسط نفوذها وسيطرتها، مستغلين القبيلة أداةً لتوظيف التحالفات السياسية والعسكرية، وكسب مصالح خاصة، حتى وإن اتخذ تأمين الجنوب ورفع معاناة المواطن غطاء لذلك.

السودان وتشاد سيتأثران كثيراً بما يجري في جنوب ليبيا حيث توجد حركات دارفور والمعارضة التشادية، وكلاهما مستعد لتنفيذ أجندة أطراف إقليمية تسعى لبسط نفوذها بالمنطقة والتأثير على الأوضاع في الخرطوم وإنجمينا، مما يتطلب من الدولتين مراجعة أوراقهما جيداً قبل أن يُفرض عليهما واقعٌ جديد .