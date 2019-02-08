المركزي يصدر ضوابط تخصيص حصائل الصادر لاستيراد الأدوية

أصدر بنك السودان المركزي منشوراً بالضوابط والإجراءات الخاصة بتنفيذ قرار تخصيص (10%) من حصائل الصادر لاستيراد الأدوية والمواد الخام لتصنيع الأدوية للمصانع الوطنية، ووجه البنك المصارف التجارية في خطاب حسب صحيفة السوداني بتخصيص الـ(10%) على الأقل من حصائل الصادرات لدى المصارف وإيداع المبلغ المخصص في حساب باسم (استيراد الأدوية)، إلى جانب إدراج حصيلة الصادر في نظام الصادر والوارد الإلكتروني فور إضافة الحصيلة لصالح المصرف.

ودعا إلى تنفيذ طلبات الاستيراد بعد تقديم العميل خطاب موافقة على الاستيراد وفواتير مبدئية معززة باعتماد وزارة الصحة الاتحادية. وحدد المنشور بأن يقوم المركزي بصورة يومية بمد وزيرة الدولة بالصحة الاتحادية (رئيسة اللجنة الخاصة بتوفير الدواء) بمبالغ حصائل الصادر المخصصة لاستيراد الأدوية والمتاحة بكل مصرف، كما يقوم المجلس القومي للأدوية والسموم بإصدار خطابات الموافقة على الاستيراد وختم الفواتير المبدئية للشركات ويتم اعتمادها نهائياً من رئيسة اللجنة وإرسالها للمصارف التي سيتم عن طريقها الاستيراد عبر البريد الإلكتروني.

ووجه البنك المركزي المصارف بأن يتولى مدير المصرف أو من ينوب عنه عملية تنفيذ العملية، كما وجه بعدم تنفيذ أي عملية استيراد لم ترد مستنداتها عبر البريد الإلكتروني من رئيس لجنة توفير الدواء بوزارة الصحة.

الخرطوم (كوش نيوز)

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