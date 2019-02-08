وذكرت الوكالة القطرية، اليوم الجمعة، أن "تركيا تستعد لتسليم قطر 6 طائرات دون طيار من طراز "بيرقدار TB2" ضمن صفقة وقعت بين الجانبين عام 2018".
وكانت قطر وتركيا وقعتا الصفقة، من خلال القوات المسلحة القطرية، وشركة "بيكار" التركية لصناعة الطائرات، على هامش معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحري "ديمدكس 2018".
وتضمنت الصفقة أيضا، محطات تحكم، وأدوات ومعدات تقنية ولوجستية خاصة بهذه الطائرات.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تسلم قطر 6 طائرات دون طيار من طراز "بيرقدار" قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.