أول رد من خالد يوسف بعد هروبه إلي فرنسا

نشر المخرج خالد يوسف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورًا لجواز السفر الخاص به، والذي يثبت فيه أنه بفرنسا منذ أسبوع مع زوجته وابنته، ولم يسافر مساء أمس.

وقال خالد: "آخر الأكاذيب في حملة تشويهي أنني سافرت أمس هربا.. أنا منذ أسبوع بباريس في زيارتي الشهرية لابنتي وزوجتي هذه آخر الأكاذيب أما عن أولها سأعرض كل الحقائق تباعا علي الرأي العام والذي هو صاحب الحق الوحيد".