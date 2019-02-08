الأهلي المصري ينهي أولي صفقاته الصيفية

اخبار الخليج 365 365/ أنهى مسئولو النادي الأهلي المصري، الاتفاق الرسمي مع محمود متولي مدافع نادي الإسماعيلي، لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ووقع اللاعب منذ فترة للقلعة الحمراء، ورفض التجديد لفريقه الإسماعيلي، وأكد لمسئولي الدراويش رغبته في الرحيل وخوض تجربة جديدة. وطالب مسئولو الأهلي متولي بضرورة توخي الحذر في الفترة المقبلة، وتجنب الاحتكاكات القوية. ويعد متولي واحدا من أبرز المدافعين في الكرة المصرية، ويقدم مستويات مميزة مع الدراويش في المواسم الأخيرة. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 45 نقطة 2- بيراميدز 42 نقطة 3- الأهلي 36 نقطة 4- الإنتاج الحربي 31 نقطة 5- المقاصة 31 نقطة 6- المقاولون العرب 28 نقطة 7- المصري البورسعيدي 26 نقطة 8- طلائع الجيش 25 نقطة 9- سموحة 25 نقطة 10- حرس الحدود 24 نقطة 11- الإسماعيلي 24 نقطة 12- الجونة 22 نقطة 13- الداخلية 21 نقطة 14- إنبي 21 نقطة 15- النجوم 21 نقطة 16- الاتحاد السكندري 21 نقطة 17- وادي دجلة 20 نقطة 18- بتروجت 18 نقطة

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