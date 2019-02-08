أهالي منطقة خشم القربة بولاية كسلا يخرجون في تظاهرات حاشدة

خرج حشود غفيرة من أهالي مدينة خشم القربة نهار اليوم 8 فبراير 2019م في تظاهرات حاشدة في جمعة الشهداء التي دعت لها القوي الموقعة علي علان الحرية والتغيير . والجدير بالذكر خرج مواطني المدينة في اكثر من مظاهرة بعد استشهاد ابن المدينة الأستاذ أحمد الخير عوض الكريم 36 عاما نتيجة التعذيب الوحشي بعد اعتقاله عقب مشاركته في احدي المسيرات التي خرجت بخشم القربة وقد شارك الالاف في تشييع الجثمان في خشم القربة بما في ذلك قيادة الحامية العسكرية بخشم القربة.

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