المنتخب السوداني.. بين الأزمات والتطوير (تقرير)

من الأخبار المنتشرة عن المنتخب السوداني خلال الفنترة الأخيرة، تواجد المنتخب الوطني في منطقة تتوسط الأزمات والتطوير للاستعداد للمباريات التي يدخل فيها خلال الأسابيع المقبلة.

حافظ المنتخب السوداني على مركزه في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للمنتخبات الصادر الخميس، وحل صقور الجديان في المركز 127 عالميا، و34 على الصعيد الافريقي.

أكد خالد بخيت، المدرب العام لمنتخب السودان الأول، أنه أكمل إجراءات سفره إلى ألمانيا، لقضاء فترة تدريبية متخصصة بأكاديمية لايبزيج، بداية من مارس المقبل، وقال بخيت: "أنهيت كافة الإجراءات، وخضعت لاختبار معاينة بسفارة ألمانيا في الخرطوم".

وأضاف أنه سيغادر السودان صوب ألمانيا، مطلع مارس المقبل، وسيظل هناك لمدة 5 أشهر، ويذكر أن الاتحاد السوداني تكفل بنفقات سفر خالد بخيت إلى ألمانيا، بينما تكفلت أكاديمية لايبزيج بإقامة المدرب.

وعقد الاتحاد السوداني لكرة القدم برئاسة الدكتور كمال شداد، المشرف على المنتخب الأول، الخميس، اجتماعاً مع المدير الفني للمنتخبات الوطنية زدرافكو لوجاروشيتش، لمناقشة رحيل المدرب العام خالد بخيت عن منصبه، مارس/ أذار المقبل.

وناقش الاجتماع الخيارات المطروحة لسد الفراغ، الذي سيتركه المدرب العام للمنتخب الأول خالد بخيت، لتدعيم الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

وخلص الاجتماع إلى الاعتماد على الثنائي الدولي السابق، محمد موسى لاعب وسط المريخ السابق والمدرب الحالي لهلال بورتسودان، وحمد كمال قائد الهلال ومنتخبي الناشئين والشباب السابق.

ومن المتوقع، أن ينضم حمد كمال فوراً إلى الجهاز الفني للمنتخب الأول، بينما يتولى محمد موسى منصبه الجديد، عقب انتهاء مهمته مع هلال بورتسودان، الذي يدربه حالياً، ضمن منافسات الدوري السوداني.

ويعمل المدربان الشابان في المنتخبات السودانية، تحت إشراف المدير الفني الكرواتي لوجاروشيتش، ضمن مشروع تطوير كرة القدم في بلد وادي النيل، لاستعادة الكبرياء المفقود في القارة السمراء.

كشف الكرواتي زدرافكو لوجاروشيتش، المدير الفني لمنتخب السودان، عن انزعاجه الشديد من فقدان لاعبي الهلال، خلال فترة الإعداد المقبله التي ينوي المنتخب تنفيذها، لخوض مباراته الأخيرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر، أمام غينيا، في منتصف مارس المقبل.

وأشار لوجاروشيتش الى رغبته في تواجد لاعبي الهلال، مع المنتخب، الأمر الذي يتعارض مع تواجد الفريق الأزرق بزامبيا لحوالي أسبوعين، للعب ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وسيخوض الهلال مباراتيه بالجولتين الثانية والثالثة بالمجموعة الثالثة، أمام فريقي نكانا وزيسكو الزامبيين، قبل أن يلعب مبارياته المؤجلة بالدوري الممتاز، في نفس توقيت معسكر المنتخب.

وتناول اجتماع انعقد مساء الخميس بين المدرب لوجاروشيتش ورئيس اتحاد الكرة االسوداني الدكتور كمال شداد، المشرف على المنتخب الأول، هذا الموضوع.

وأكد شداد عدم إمكانية تواجد لاعبي الهلال بالمنتخب خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه سعى لحل تلك المشكلة، بالتنسيق مع الهلال، إلا أن النادي تمسك بالبقاء لمدة 10 أيام في زامبيا، بعد خوض مباراة نكانا يوم 13 فبراير الجاري، وذلك تحضيرا للمباراة الثالثة بمجموعتة أمام زيسكو.

وأوضح شداد: "تواصلنا مع المسؤولين بنادي الهلال حول العودة من زامبيا بعد مباراته الاولى هناك، وذلك لأجل تحقيق جانبين، أولهما عدم الإخلال ببرمجة مباريات المجموعة "ب" بالدوري الممتاز، ولمصلحة المنتخب أيضا".

واستطرد: "إتحاد الكرة كان على استعداد لدفع 50% من تكلفة عودة الهلال من زامبيا، من أجل إنجاح برمجة الدوري، لكن الأمر لم ينجح مع الهلال".