تدعيمات برشلونة تدفع "راكيتيتش" للرحيل

كشفت تقارير صحفية رغبة الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط برشلونة في الرحيل عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

راكيتيتش يلعب الموسم الخامس له مع البلوجرانا، منذ انتقاله من صفوف إشبيلية في عام 2014 وحقق مع الفريق الكتالوني 3 ألقاب للدوري الإسباني ولقب لدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تحقيق المركز الثاني مع كرواتيا بكأس العالم الأخير في روسيا.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فإن النجم الكرواتي يرغب في الرحيل عن برشلونة، خوفًا من عدم المشاركة بشكل أساسي مع الفريق، في ظل وجود آرثر ميلو الذي قدم بداية الموسم الحالي من صفوف جريميو البرازيلي.

برشلونة تعاقد أيضًا مع فرانكي دي يونج من أياكس أمستردام، وهناك تقارير تشير إلى اقترابه من التعاقد مع أدريان رابيوت نجم باريس سان جيرمان، من أجل تدعيم خط وسط الفريق.

وذكرت الصحيفة أن راكيتيش صاحب الـ30 عامُا يرغب في الرحيل إلى إنتر، في ظل وجود أكثر من لاعب كرواتي بالفريق مثل إيفان بيريسيتش ومارسيلو بروزوفيتش.

أوضحت أيضًا الصحيفة أن هذه الصفقة قد تحمل خزينة النيراتزوري ما يقرب من 30 مليون يورو، كما أنه ما زال مهتًما بتدعيم خط وسطه بالتعاقد مع الكرواتي الآخر لوكا مودريتش نجم ريال مدريد.