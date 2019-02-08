ذكرت السلطات الروسية أن حافلة تعرضت لحادث في منطقة "كيميروفو" التي تشتهر بتعدين الفحم في سيبيريا مما أسفر عن مقتل ستة من عمال أحد المناجم، كانوا عائدين إلى منازلهم بعد العمل اليوم الجمعة، فيما توفي عامل منجم آخر بسبب تراكم غاز سام أثناء عمله.
وقالت هيئة تحقيقات روسية في بيان إن الحافلة، التي كانت تتجه من أحد المناجم بمدينة ميجدوريتشينسك، انقلبت وسقطت من ارتفاع حوالي ثمانية أمتار داخل خندق.
وذكرت لجنة التحقيق في بيان آخر إنه في أحد المناجم في منطقة "لينينسك-كوزنيتسكي"، نقلت "جثة أحد العمال إلى السطح" بعد ما يبدو من وفاته بسبب تراكم الغاز السام.
وأضافت الهيئة أنها تجرى تحقيقات بشأن سلوك إجرامي محتمل في الحادثين.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عمال تعدين روس إثر انقلاب حافلة في سيبيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.