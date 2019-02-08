مقتل عمال تعدين روس إثر انقلاب حافلة في سيبيريا

ذكرت السلطات الروسية أن حافلة تعرضت لحادث في منطقة "كيميروفو" التي تشتهر بتعدين الفحم في سيبيريا مما أسفر عن مقتل ستة من عمال أحد المناجم، كانوا عائدين إلى منازلهم بعد العمل اليوم الجمعة، فيما توفي عامل منجم آخر بسبب تراكم غاز سام أثناء عمله.

وقالت هيئة تحقيقات روسية في بيان إن الحافلة، التي كانت تتجه من أحد المناجم بمدينة ميجدوريتشينسك، انقلبت وسقطت من ارتفاع حوالي ثمانية أمتار داخل خندق.

وذكرت لجنة التحقيق في بيان آخر إنه في أحد المناجم في منطقة "لينينسك-كوزنيتسكي"، نقلت "جثة أحد العمال إلى السطح" بعد ما يبدو من وفاته بسبب تراكم الغاز السام.

وأضافت الهيئة أنها تجرى تحقيقات بشأن سلوك إجرامي محتمل في الحادثين.