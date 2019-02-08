نيويورك تايمز ولي العهد السعودي هدد باستخدام “رصاصة” ضد خاشقجي قبل عام من قتله

شهاب محمد - الخرطوم - ابن سلمان الخليج 365: قالت صحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس إنه قبل عام من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أحد مساعديه أنه سيستخدم ”رصاصة“ ضد خاشقجي إذا لم يعد للوطن ويتوقف عن انتقاده للحكومة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وأجانب حاليين وسابقين مطلعين على تقارير مخابرات القول إن تصريحات ولي العهد لمساعد بارز في 2017 كانت قبل مقتل خاشقجي في أكتوبر تشرين الأول الماضي في القنصلية السعودية باسطنبول.

وقالت الصحيفة إن وكالات مخابرات أمريكية رصدت هذه التصريحات وإن خبراء المخابرات فسروها تفسيرا مجازيا يعني أن ولي العهد لم يكن يقصد بالضرورة إطلاق النار على خاشقجي لكنهم يعتقدون أن التصريحات أظهرت نيته في الأمر بقتل الصحفي إذا لم يعد إلى المملكة.

ولم يرد ممثلون عن السفارة السعودية في واشنطن والمخابرات الأمريكية ووكالة الأمن القومي الأمريكي بعد على طلبات من رويترز للتعقيب على تقرير الصحيفة. رويترز

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