جاريد كوشنر سيسافر إلى خمس دول عربية للتمرير صفقة القرن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال مسؤولون يوم الخميس إن كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر سيسافر إلى خمس دول عربية على الأقل في أواخر فبراير شباط لاطلاع دبلوماسيين هناك على الشق الاقتصادي من المقترح الأمريكي الذي طال انتظاره للسلام في الشرق الأوسط والسعي لنيل دعمهم.

وقال مسؤولان كبيران بالبيت الأبيض إن كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، ومبعوث البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات يعتزمان زيارة عمان والبحرين والسعودية والإمارات وقطر في جولتهما التي ستستغرق أسبوعا. رويترز

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