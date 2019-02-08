زيادة جديدة على سعر طن الأسمنت

شهاب محمد - الخرطوم - الاسمنت

الخليج 365:

كشفت صحيفة السوداني الصادرة اليوم”الجمعة” عن زيادة جديدة طرأت على طن الأسمنت بلغت”200″ جنيه.

وقال تجار بحسب الصحيفة إن سعر طن عطبرة وبربر قفز إلى”6800″ جنيه بدلاً عن”6600″ جنيه، وسعر المصنع”6550″ جنيه، فيما قفز طن أسمنت التكامل إلى”6550 جنيه.

وأشاروا إلى تراجع القوة الشرائية بالسوق لانعدام”الكاش”.

السوداني