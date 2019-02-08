كذب امريكا وبطلان ادعائها .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في خطوات شبيهة بالمؤامرة الدولية على سوريا تواصل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بلطجتها وتغاضيها عن العهود والمواثيق الدولية وهي تقود حربا شرسة على فنزويلا تمثلت في خطوات لاتتصف جميعها بالشرعية ولا القانونية إذ تلجأ الى فرض عقوبات اقتصادية ظالمة على البلد دون تنسيق مع مجلس الأمن أو تفويض وامضاء منه ، وهي بهذا تخنق شعبا وتجوعه لرفضه الرضوخ لغطرستها وجبروتها وتذهب أبعد من ذلك فتهدد بغزوه وهو بلد حر مستقل فقط لأنه قال لها لا ورفض هيمنتها ومنعها من سرقة ثرواته ومقدراته ، هذا والعالم المنافق – إلا قليلون صدعوا بالحق – يسكت عن الظلم الأمريكي بل يجاريه احيانا فتتوافق بعض الدول الأوروبية والأمريكية الدائرة في فلك واشنطن يتوافقون على دعم شخص غير منتخب اعلن نفسه رئيسا للبلد ويطلبون من الشخص الذي اختارته الجماهير أن يتنحى مما يوضح بجلاء كذب ادعائهم الحرص على الحرية والديموقراطية ، ويبين أن أمريكا لاعهد أو ميثاق لها فهي مع الجبابرة المتغطرسون الظالمون ان كانوا يتوافقون معها ويقفون في صفها ويرضخون لها كما هو حال علاقتها مع مشيخات وامارات الخليج التي تمثل أحد أبشع أنواع الديكتاتوريات ، وتدعم حكومات متجبرة ظالمة في افريقيا ، وهي نفسها امريكا التي تعادي حكومات منتخبة كما هو الحال مع إيران مثلا التي قالت لا لهيمنة امريكا وسطوتها فكان مصيرها الحصار والعقوبات وهو نفس الموقف من فنزويلا وكوبا وهذا يثبت بجلاء كذب الدعاية الأمريكية عن حرصها على الحريات وحقوق الإنسان .

فنزويلا تتعرض اليوم لمؤامرة أمريكية لأنها لم تسمح لواشنطن بالسيطرة عليها لذا عمدت الأخيرة الى سرقة أموال الشعب الفنزويلي ومنعت وصولها الى حكومته الشرعية والعالم يتفرج خوفا من السطوة الأمريكية .

وهذه انباء اليوم تحمل أن الوزير بامبيو قد كشف الغرض الحقيقي لإدارة الرئيس ترامب من التصعيد مع فنزويلا والمؤامرة عليها بقوله أنهم يهدفون الى اجبار كراكاس على قطع علاقتها مع موسكو وهافانا وطهران وحزب الله مما يوضح أن أمريكا كاذبة في ادعائها السعي لمصلحة الشعب الفنزويلي وهي فقط تريد ارضاخ كراكاس وسرقة مواردها وبذا ينكشف الزيف الأمريكي.