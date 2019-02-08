الجيش الأمريكي يستعد لسحب كامل قواته من سوريا بحلول الشهر المقبل

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الخليج 365:
أعلن مسؤولون أمريكيون، الخميس، أن الولايات المتحدة تستعد لسحب جميع قواتها من سوريا بحلول نهاية أبريل / نيسان المقبل، بحسب صحيفة محلية.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين سابقين وحاليين أن الجيش الأمريكي يستعد لسحب جميع قواته من سوريا بحلول نهاية أبريل المقبل، “حتى إن لم تتوصل إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى اتفاق لحماية الشركاء الأكراد بالمنطقة من التعرض لأي هجوم حين مغادرتها”.
وأضاف المسؤولون (لم تذكر أسماءهم) أنه في الوقت الذي يستعد فيه المقاتلون المدعومون من الولايات المتحدة للاستيلاء على المعاقل الأخيرة لتنظيم “داعش” في سوريا، خلال الأيام المقبلة، يحوّل الجيش الأمريكي اهتمامه نحو سحب قواته في الأسابيع القادمة.
والأربعاء، قال ترامب إنه قد يعلن رسميًا، الأسبوع المقبل، القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا والعراق بالكامل.
وأضاف ترامب، أن الجيش الأمريكي سيسلمه إخطارًا رسميًا قريبًا جدًا بأن 100 بالمئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها “داعش”، قد تم استعادتها في العراق وسوريا.
والأحد الماضي، أعلن ترامب، أن قوات بلاده في سوريا البالغ عددها 2000 بدأت بالانسحاب، لافتا إلى أنهم سيذهبون للعراق بمجرد القضاء على آخر معقل لتنظيم “داعش”، وأن جزءًا منهم سيعود إلى دياره في نهاية المطاف.
الاناضوال
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