الزعفوري يختار (24) لاعباً ﻹنجاز مهمتي ناكانا وزيسكو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قرر المدير الفني لفريق الهلال المدرب التونسي إراد الزعفوري اختيار قائمة تضم (24) لاعباً للسفر رفقة بعثة الهلال المتجهة يوم الأحد المقبل إلى زامبيا، وتشمل اختيارات الزعفوري جميع اللاعبين الموجودين بالكشف الإفريقي عدا نزار حامد الموجود هذه الأيام بجمهورية مصر العربية ومحمد أبوجا حارس مرمى المنتخب الاولمبي، كما تشهد القائمة سفر وجوه جديدة على الكشف الإفريقي مثل موفق صديق ومؤمن عصام وولاء الدين موسى.

تجدر الإشارة إلى أن بعثة الهلال ستغادر إلى زامبيا عقب العودة من مدينة كوستي وذلك ببعثة ضخمة تضم (35) شخصاً من بينهم (24) لاعباً إضافة للجهازين الفني والإداري.

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