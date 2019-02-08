اتحاد الكرة يدفع 50%من تكلفة رحلة الهلال الي زامبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اكدد شداد رئيس اتحاد كرة القدم عدم إمكانية تواجد لاعبي الهلال بالمنتخب خلال الفترة المقبلة، موضحا ل أنه سعى لحل تلك المشكلة، بالتنسيق مع الهلال، إلا أن النادي تمسك بالبقاء لمدة 10 أيام في زامبيا، بعد خوض مباراة نكانا يوم 13 فبراير الجاري، وذلك تحضيرا للمباراة الثالثة بمجموعتة أمام زيسكو.

وأوضح شداد: “تواصلنا مع المسؤولين بنادي الهلال حول العودة من زامبيا بعد مباراته الاولى هناك، وذلك لأجل تحقيق جانبين، أولهما عدم الإخلال ببرمجة مباريات المجموعة “ب” بالدوري الممتاز، ولمصلحة المنتخب أيضا”.

واستطرد: “إتحاد الكرة كان على استعداد لدفع 50% من تكلفة عودة الهلال من زامبيا، من أجل إنجاح برمجة الدوري، لكن الأمر لم ينجح مع الهلال”.يذكر أن اتحاد الكرة السوداني، وافق على برمجة مباريات الهلال خلال فترة الراحة، بعد نهاية الدور الأول من الموسم، بعد أقل من شهرين.