الهلال يختبر قوته أمام الرابطة كوستي

الخرطوم: باج نيوز

يواجه الهلال في الثالثة والنصف من مساء اليوم”الجمعة” نظيره الرابطة كوستي ضمن المرحلة الحادية عشر لبطولة الدوري الممتاز في مباراة تمثل اختبارًا حقيقيًا قبل التنقل إلى زامبيا الأسبوع القادم.

ويدخل”الأزرق” اللقاء من أجل تحقيق انتصارٍ جديد يدعم به موقفه في روليت المجموعة التي يتزعمها بـ”22″ نقطة.

وحقق الهلال الفوز في سبع مواجهات، وتعادل في لقاء وحيد، كما خسر مباراة واحدة حيث يحتل المركز الأول في المجموعة الثانية.

ويخوض أبناء التونسي إيراد الزعفوري لقاء اليوم وهم في وضعٍ معنوي إيجابي بعد الانتصار الغالي في أول مباريات مرحلة المجموعات بالكنفدرالية.

ويفقد الفريق أمام الرابطة كوستي خمسة لاعبين بقيادة عبد اللطيف بوي، شرف الدين شيبوب، صهيب الثعلب، موفق صديق، إدريس أمبومبو، فيما لم تتضح الصورة حول مشاركة اللاعب إيمانويل.

ومن المحتمل أن يشارك في مباراة اليوم يونس الطيب، أطهر الطاهر، حسين الجريف، عمار الدمازين، محمود أمبدة، أبو عاقلة عبد الله، نصر الدين الشغيل، بشة الصغير، الصادث شلش، وليد الشعلة، جيوفاني.

على الجانب الآخر، يخوض الرابطة كوستي المباراة وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية حيث يملك الفريق حاليًا ثلاث نقاط وبات على مطالبًا بالاستفاقة في مباريات دوري الهبوط.

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