(19.91) جنيه سعر لتر الجازولين التجاري لقطاعات التعدين والصناعة

حددت المؤسسة السودانية للنفط أسعاراً جديدة لبيع الجازولين التجاري لقطاعات التعدين والصناعة والمنظمات والشركات الأجنبية وشركات الاستكشاف بجانب البعثات الدبلوماسية بواقع (19.91) جنيه للتر من الجازولين حسب صحيفة الانتباهة، بينما حددت سعراً بالدولار للتر الذي يباع للبعثات الدبلوماسية والمنظمات والشركات الأجنبية بواقع (0.42) دولار للتر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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