أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 8 فبراير 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة المجهر: * النيابة تتسلم التقرير النهائي حول وفاة معلم خشم القربة * الحكم بالإعدام شنقاً على قاتل زميله طعناً بحدائق (الرياض) * رئيس الجمهورية: الحكومة بذلت جهوداً غير مسبوقة لتعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد * آلية (صناع السوق) تبقي على سعر الدولار في (47.5) جنيه * البنك المركزي يصدر منشوراً بتنفيذ تخصيص (10%) من حصائل الصادر للأدوية * معتز موسى: سودان ما قبل الحوار الوطني يختلف عما بعده * المؤتمر الشعبي يطالب بإقالة والي كسلا ومدير شرطة الولاية صحيفة الانتباهة: * النيابة العامة: (المعلم) توفى جراء التعذيب * معلومات تفصيلية عن القبائل الممارسة للسحر الأسود بالجنوب * عصابات تشترط إطلاق متهمي (شقة شمبات) مقابل الإفراج عن (6) سودانيين بليبيا * تقرير الطبيب الشرعي يؤكد عدم تعرَّض الشهيد لـ(الاغتصاب) * الطبيب الشرعي: لا توجد مواد سامة أو مخدرة بدم (الخير) * الأمن: لن نتهاون في محاسبة المتورطين في مقتل المعلم * ادريس: (ما عاوزين لجنة تحقيق بتاعة علاقات عامة أو احتيال سياسي) * الشعبي يدعو للتحقيق مع والي كسلا ومدير الشرطة حول وفاة المعلم (400) طفل مجهول الأبوين بالمايقوما والدار تستقبل يومياً طفلين صحيفة السوداني: * البشير: جهات معادية مولت الحملة الإعلامية للاحتجاجات * النيابة العامة تكشف تفاصيل مثيرة بشأن مقتل معلم (خشم القربة) * المركزي: نضخ كميات كبيرة من الأموال (والناس بتخزن في البيوت) * النيابة: وفاة معلم (خشم القربة) سببها إصابات متفرقة بالجسم وليس تسمماً * المركزي: دخول ماكينات لفحص العملات غير مطابقة للمواصفات صحيفة آخر لحظة: * النيابة: وفاة (المعلم) جراء الإصابة بآلة حادة * تفاصيل محاكمة مسؤول متهم بالاختلاس * البشير: جهات معادية موَّلت الحملة الإعلامية للاحتجاجات * (5) آلاف مجاهد بالخرطوم (لـ(صد) المهددات * السلطات تفرق احتجاجات في الخرطوم * مصرع وإصابة (17) شخصاً إثر اصطدام قطار بشاحنة * بوادر أزمة في البنزين والنفط تؤكد انسياب المنتجات البترولية * الدفاع الشعبي: جاهزون لأي تكليف صحيفة الدار: * مفاجأة تفجرها النيابة العامة: معلم خشم القربة لم يتوفى مسموماً * مولانا عامر: إصابات متفرقة في جسد المعلم أحمد الخير كانت السبب في وفاته * مخاطبة أمن كسلا بإفادة النيابة بأسماء القوة * استجواب الطبيب الشرعي والمدير الطبي لمستشفى كسلا ومحتجزين * النيابة العامة مجدداً تخاطب للإدلاء بأي معلومات وعليها حماية الشهود * عقد قران شابين بالمحكمة على صبيتين متهمين باغتصابهما * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الفقه والعقيدة للأساس.. والتربية الإسلامية والعلوم الهندسية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 8 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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