السلطات تسمح لاول شحنة فراولة مصرية بدخول البلاد

سمحت السلطات السودانية بدخول اول شحنة للفراولة المصرية عبر معبر حلفا للبلاد وحسب صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم ان السلطات أفرجت عن الشحنة بعد اكتمال الاجراءات من هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة الزراعة ومن ثم تم السماح بدخولها بعد التاكد من سلامتها

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