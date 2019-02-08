وداد يعقوب :الخریطة الکلیة لغذاء الامة فیها مشکلة وعدم عداله

دعت وزیرة الضمان والتنمیة الاجتماعیه المهندسة وداد یعقوب الی تغییر جذري في السلوك الاقتصادي الکلي بالبلاد. وطالبت الوزیرة لدی مخاطبتها ظهر الامس الورشه التي نظمتها أمانة المرأة بالمٶتمر الوطني بقاعة الشهید الزبیر للمٶتمرات بعنوان (سلوکنا الاقتصادي والبداٸل الاقتصادیة) بضرورة دعم بعض السلع المنتجة محلیا مثل الذرة وغیره حتی نسهم في دعم صغار المنتجین والذین یشکلون القدح المعلی من الشعب السوداني. وقالت ان الخریطة الکلیة لغذاء الامة فیها مشکلة وعدم عداله ولابد من تفکیر استراتیجي وکبیر لتغییر سلوکنا الغذائي. وطالبت وداد بضرورة دعم الشراٸح الضعیفة في المحلیات الاکثرفقرا من خلال توفیر التعلیم الجید والخدمات الاساسیة

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