أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني عبر الشيكات الفورية اليوم الجمعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي (شيكات) اليوم الجمعة 08\02\2019م (وقت نشر الخبر ) سعر صرف الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان الدولار الامريكي77.50الريال السعودي20.10الدرهم الاماراتي22.10اليورو85الجنيه الاسترليني88.

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