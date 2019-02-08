نادي الهلال يتسبب في أزمة بالمنتخب السوداني قبيل مباراته الأخيرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

كشف الكرواتي زدرافكو لوجاروشيتش، المدير الفني لمنتخب السودان، عن انزعاجه الشديد من فقدان لاعبي الهلال، خلال فترة الإعداد المقبله التي ينوي المنتخب تنفيذها، لخوض مباراته الأخيرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر، أمام غينيا، في منتصف مارس/آذار المقبل.

وأشار لوجاروشيتش الى رغبته في تواجد لاعبي الهلال، مع المنتخب، الأمر الذي يتعارض مع تواجد الفريق الأزرق بزامبيا لحوالي أسبوعين، للعب ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وسيخوض الهلال مباراتيه بالجولتين الثانية والثالثة بالمجموعة الثالثة، أمام فريقي نكانا وزيسكو الزامبيين، قبل أن يلعب مبارياته المؤجلة بالدوري الممتاز، في نفس توقيت معسكر المنتخب.

وتناول اجتماع انعقد مساء الخميس بين المدرب لوجاروشيتش ورئيس اتحاد الكرة االسوداني الدكتور كمال شداد، المشرف على المنتخب الأول، هذا الموضوع.

وأكد شداد عدم إمكانية تواجد لاعبي الهلال بالمنتخب خلال الفترة المقبلة، أنه سعى لحل تلك المشكلة، بالتنسيق مع الهلال، إلا أن النادي تمسك بالبقاء لمدة 10 أيام في زامبيا، بعد خوض مباراة نكانا يوم 13 فبراير/شباط الجاري، وذلك تحضيرا للمباراة الثالثة بمجموعتة أمام زيسكو.

وأوضح شداد: “تواصلنا مع المسؤولين بنادي الهلال حول العودة من زامبيا بعد مباراته الاولى هناك، وذلك لأجل تحقيق جانبين، أولهما عدم الإخلال ببرمجة مباريات المجموعة “ب” بالدوري الممتاز، ولمصلحة المنتخب أيضا”.

واستطرد: “إتحاد الكرة كان على استعداد لدفع 50% من تكلفة عودة الهلال من زامبيا، من أجل إنجاح برمجة الدوري، لكن الأمر لم ينجح مع الهلال”.

يذكر أن اتحاد الكرة السوداني، وافق على برمجة مباريات الهلال خلال فترة الراحة، بعد نهاية الدور الأول من الموسم، بعد أقل من شهرين.

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