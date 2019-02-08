البشير يتهم جهات لم يسميها بتمويل الاحتجاجات

أكد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير أن الحكومة بذلت جهوداً غير مسبوقة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد.

وقال رئيس الجمهورية لدى ترؤسه بالقصر الجمهوري ،أمس الخميس، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة مطلوبات الوفاق الوطني وانفاذ مخرجات الحوار الوطني " أن وقف إطلاق النار الذي ينبع من حرص الحكومة علي حقن الدماء وتحقيق الاستقرار افرز رغبات قوية في تحقيق السلام لدى بعض المعارضين".

واوضح رئيس الجمهورية ان الحملة الإعلامية المساندة للاحتجاجات تم تمويلها بمبالغ مالية كبيرة من جهات معادية للسودان وان من يقودون الاحتجاجات غير معروفين وليس لهم أجسام حقيقية يمكن الرجوع إليها.

وشدد رئيس الجمهورية علي ضرورة هيكلة الدعم و توجيهه الي الفئات المستحقة من الفقراء والمساكين وذوي الدخل المحدود.

ولفت الرئيس البشير الي أن مفوضية الانتخابات التي تم تشكيلها لإدارة الانتخابات القادمة ستكون مسؤولة عن كافة اجراءاتها دون أي تدخل ، حتي لا يفتح الباب لأي شكوك حول نزاهتها.

وأبان رئيس الجمهورية أن هناك ضعف كبير في قوانين الخدمة المدنية والإدارة والمحاسبة مما يتطلب التعديل.