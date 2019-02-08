اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني

نتابع معكم كافة الأخبار المتنوعة حول سعر الدولار اليوم في السودان، ونرصد الإرتفاع بشكل يومي مستمر، عبر نقل محتوى مميز، ونستمر برصد الأسعار العربية الريال والدرهم والجنيه مقابل عملة السودان، ونتابع سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو والإسترليني، ونتابع معكم كافة التقارير الإخبارية الهامة.
اقترحت هيئة الجمارك بالسودان، مراجعة قيمة الدولار الجمركي وخفضه في الموازنة القادمة 2019، وقد رحب المستوردين بتلك الفكرة، بعد أن تم رفعه في العام الحالي إلى 18 جنيه بدلا من 6.9 جنيه، واقترحت الجمارك ذلك نظرا لتراجع نسبة الاستيراد بموازنة الدولة إلى 46%، بعد أن قلت الواردات بنسبة 20% نظرًا لارتفاع الدولار الجمركي.
سعر العملات أمام الجنيه السوداني الجمعة 08 فبراير
|العملة الأجنبية
|سعر الصرف مقابل الجنيه السوداني
|الدولار الأمريكي
|64.45 جنيه سوداني
|الريال السعودي
|17.20 جنيه سوداني
|الدرهم الإماراتي
|19.20 جنيه سوداني
|اليورو
|72 جنيه سوداني
|الجنيه الاسترليني
|81 جنيه سوداني
|الجنيه المصري
|3.72 جنيه سوداني
|الريال القطري
|17.30 جنيه سوداني
سعر الدولار عبر الشيكات الفورية اليوم الجمعة 08-2-2019
|العملة
|السعر
|الدولار
|77.50 جنيه
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