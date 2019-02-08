عناوين الصحف السودانية الصادرة الجمعة 08 فبراير 2019م

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- والي الولاية يتراس الاجتماع التنسيقي لمجلس امناء صندوق تخفيف اعباء المعيشة بالولاية ويتكفل بدعم الصندوق بمبلغ خمسة مليون جنيه كدفعة اولى .

- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية يطلع علي سير العمل بادارة الحج والعمرة بالولاية خلال الفترة الماضية بالاضافة الي الترتيبات لحج العام 1440 هجرية .

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية يؤكد اهتمامه بالاستثمار وتبسيط الاجراءات للمستثمرين

- وزير التربية والتوجيه يؤكد مضى الوزارة لبناء الداخليات والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية لتوفير وجبات لتلك الداخليات

- وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية يعلن عن دعمه اللامحدود للرياضة وذلك ولدورها الفعال في تنمية المجتمع والنهوض به

صحيفة الوطن:

- النيابة: المعلم "أحمد الخير" توفي نتيجة للإصابة بآلة حادة

- البشير: جهات معادية مولت التغطية الإعلامية للإحتجاجات

- "المركزي" يقر بقصور في التوعية بالعلامات التأمينية للعملة

- الغرامة "50" ألف جنيه لبائعي الخبز خارج المخابز بمدني

- المنتخب السوداني يحافظ على المركز 127 في تصنيف الفيفا

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- النيابةتتسلم التقرير النهائي بشأن وفاةمعلم خشم القربة

- البشير يرأس اجتماع اللجنة التنسيقية للحوار الوطني

- كبر يلتقي برئيس الوزراء ووزير الخارجية الرواندي

- تشريعي الخرطوم يجيز أداء البنى التحتية

- المركزي:يخصص 10% من حصائل الصادر لاستيراد الأدوية

- البرلمان يطلع على ترتيبات مؤتمر الإيقاد

- نائبا رئيس القضاء يؤديان القسم

- الشعبي: الانسحاب من الحكومة قرار الهيئة القيادية

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- الإتحاد الأفريقي: السودان أصبح لديه خبرة وتجربة في تحقيق السلام

- آلية "صناع السوق" تبقي على سعر الدولار في (47,5) جنيهاً

- اليونسيف تتبني بناء تسع مدارس بشرق دارفور

- شمال كردفان تستضيف ورشة حزام الصمغ العربي

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر

- اللجنة العليا للدفع الإلكتروني تطلق مبادرة تهدف لتفعيل عمليات البيع والشراء بواسطة الدفع الإلكتروني

- الأمين الاجتماعي لإتحاد الصحفين السودانين تدعو لتأهيل وتدريب الصحفيات لاداء الرساله الاعلامية على الوجه الأكمل

- الهادى محمد علي يشدد على أهمية إنارة كافة القطاعات السكنية بالأحياء المختلفه بمدينة بورتسودان والمناطق الريفية

- والى البحر الأحمر يعقد إجتماعاً يطلع من خلاله على سير العمل بمشروعات المياه بالولاية فى القطاعات المختلفه

- ولاية البحر الأحمر تستضيف الجمعية العمومية لإتحاد كرة القدم السوداني التى ستنعقد ببورتسودان فى مطلع مارس المقبل

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- والي غرب دارفور حسين يس حمد ولجنة أمن الولاية يقفون علي الاوضاع الامنية بمحلية جبل مون

- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية الوالي بالإنابة محمد ابراهيم شرف الدين يترأس اجتماع اللجنة العليا لاستقبال مساعد رئيس الجمهورية

- المركز القومي للانتاج الاعلامي ينظم منبره الاعلامي الدوري واستضاف فيه مدير ديوان الزكاة قطاع الجنينة ورئيس اللجان القاعدية وممثل الغرفة التجارية

- مدير ديوان الزكاة قطاع الجنينة فتحي محمد الحاج نستهدف عشرة الف اسرة لاخراجها من دائرة الفقر ونركز علي الشباب

- رئيس اللجان القاعدية : لجان الزكاة القاعدية يتم اختيارها وفق معاير وشروط

- ممثل الغرفة التجارية : سندعم الزكاة لثقتنا ان الاموال تذهب لمن يستحقها

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

- والى ولاية النيل الابيض الدكتور ابوالقاسم الأمين بركة يخاطب الاحتفال بيوم الحقل الذي اقامته محطة البحوث الزراعية بالولاية بمنطقة القراصة بمحلية القطينة

- وزير التربية والتوجية بالنيل الابيض يلتقي مدير ادارة المشروعات بمنظمة يستبشرون الخيرية الطوعية العاملة في مجال تشييد المساجد

- معتمد محلية تندلتى يؤكد ان المحليه تبذل جهود مقدره لمجابهة فصل الصيف

- انطلاقة الورشه التدريبيه لصناعة الطوب المضغوط بمحلية الجبلين

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

ـ والي غرب كردفان يزور قرية شقادي بمحلية الميرم ويؤكد إلتزامه بتوفير مياه الشرب للمواطنين

ـ مجلس الولاية التشريعي ووزارة التربية والتوجيه يبحثان مجمل قضايا التعليم

ـ الامين العام لحزب الأمة الفدرالي بالبلاد وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية يجدد العزم على المضي قدماً في تنفيذ برامج حكومة الوفاق

‏ أخبار قناة الملاعب

- الهلال العاصمي في ضيافة الرابطة كوستي عصر اليوم باستاد كوستي

- حي العرب يستعد للقاء الهلال كادوقلي

- الدرجة الوسيطة: كوبر البحراوي ينتصر على أرتدي دنقلا بهدفين باستاد دنقلا

- المريخ كوستي و الأهلي مدني يتعادلان بهدف لكل باستاد كوستي

شبكة الشروق نت

- لجنة التحقيقات: "المعلم أحمد خير" توفي نتيجة للضرب بآلة حادة

- البشير: معادو السودان قدموا تمويلاً كبيراً للتغطية الإعلامية المسانِدة للاحتجاجات

- الأمن: لن نتهاون في محاسبة المتورطين في مقتل المعلم "أحمد الخير"

- نائب الرئيس يتوجه إلى رواندا

شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان

- مجلس الوزراء يناقش مخرجات زيارة رئيس الجمهورية وترتيبات انطلاقة المرحلة المقبلة

- اعضاء حكومة الولاية يؤكدون جاهزيتهم للمضي قدماً في مشروعات التنمية المستدامة لخدمة مواطن الولاية وعرفاناً لاستجابة القيادة العليا لمطلوبات الولاية

- مجلس الوزاراء يناقش استئناف الدراسة بمدارس الولاية لمرحلتي الاساس والثانوي

- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية يؤكد تطبيق قانون ختان الاناث في كافة المجتمعات

- معتمد شيكان بالولاية يؤكد دعمه لرعاية البرنامج التنموية بالريف