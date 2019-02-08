بالارقام ثبات سعر الدولار و اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة 8 فبراير 2019م في السودان بتعاملات السوق السوداء (نقدا وشيكات)

استقرت اسعار العملات الاجنبية في مستهل التعاملات المالية صباح اليوم الجمعة بمستوى ضعيف خصوصا ان التعاملات تقل يوم الجمعة ولايوجد اي تغيير حقيقي في اسعار الصرف بعد يوم من احتجاجات جديدة وسط العاصمة الخرطوم قرب الاسواق الموازية الاشهر وفق مصادر موقع اخبار السودان .

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الجمعة 08\02\2019م (وقت نشر الخبر )

تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير وينصح اخبار السودان بعدم الاعتماد على تاجر واحد