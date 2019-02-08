بالارقام ثبات سعر الدولار و اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة 8 فبراير 2019م في السودان بتعاملات السوق السوداء (نقدا وشيكات)

استقرت اسعار العملات الاجنبية في مستهل التعاملات المالية صباح اليوم الجمعة بمستوى ضعيف خصوصا ان التعاملات تقل يوم الجمعة ولايوجد اي تغيير حقيقي في اسعار الصرف بعد يوم من احتجاجات جديدة وسط العاصمة الخرطوم قرب الاسواق الموازية الاشهر وفق مصادر موقع اخبار السودان .
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الجمعة 08\02\2019م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير وينصح اخبار السودان بعدم الاعتماد على تاجر واحد
|العملة
|الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان
|الدولار الامريكي
|64.45 جنيه
|الريال السعودي
|17.20 جنيهاً
|الدرهم الاماراتي
|19.35جنيها
|اليورو
|73 جنيه
|الجنيه الاسترليني
|82 جنيه
|الجنية المصري
|3.75 جنيه
|الريال القطري
|17.40 جنيه
يوميا كل دقيقة تابع اسعار صرف العملات في السودان من جميع المواقع تقارير خاصة من خلال قسم مخصص بموقع اخبار السودان عبر الرابط التالي \ اسعار العملات في السودان او سعر الدولار في السودان
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي (شيكات) اليوم الجمعة 08\02\2019م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير
|العملة
|الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان
|الدولار الامريكي
|77.50
|الريال السعودي
|20.10
|الدرهم الاماراتي
|22.10
|اليورو
|85
|الجنيه الاسترليني
|88