قرر مجلس إدارة نادي الزمالك استضافة المستشار تركي آل شيخ رئيس نادي بيراميدز المصري، في منزل المستشار مرتضى منصور رئيس النادي. حيث اتجه تركي آل الشيخ إلى منزل مرتضى منصور الآن. وقام آل الشيخ بزيارة لنادي الزمالك مساء اليوم الخميس، تفقد خلالها مسجد النادي الجديد وبعض المنشآت في النادي وكان بصحبته مرتضى منصور وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء مجلس النواب. وسيقوم طارق حامد وحازم إمام بالإنابة عن لاعبي الزمالك في عشاء تركي آل الشيخ ورئيس الزمالك.

كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. تركي آل الشيخ يتناول العشاء بمنزل رئيس الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.